Lancia oggetti dal balcone a Busto Arsizio e aizza il cane contro gli agenti: arrestato

Giù i mobili dal balcone, non si conosce il motivo di questo gesto ma alla fine qualcuno nella calda giornata di ieri, lunedì 25 luglio ha chiamato i carabinieri per quanto stava accadendo in una strada secondaria del quartiere di Borsano, a Busto Arsizio.

Arriva la polizia. Arrivano i carabinieri che chiedono conto alla persona, un giovane di 26 anni, che cosa stia facendo.

Al momento dell’identificazione l’uomo aizza il canne contro gli agenti: l’animale morde un operante e lui viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, provvedimento convalidato oggi dinanzi al giudice del tribunale cittadino.