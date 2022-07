Le critiche di Monti, la reazione di Galimberti e le rassicurazioni di Cattaneo: firmata l’ordinanza per il lago di Varese

La risposta scritta dell’assessore regionale ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, coordinatore dell’Accordo quadro che ha portato alla balneabilità del lago di Varese, sblocca la polemica sollevata dal consigliere comunale leghista Emanuele Monti e si conclude, per ora, con la firma del sindaco Davide Galimberti sull’ordinanza che permette il bagno nelle acque del lago. Si tratta di una polemica in piena regola della quale è opportuno ricostruire i passaggi.

A due giorni dal grande eventi di sabato, che sancirà l’inizio ufficiale della balneabilità del lago di Varese, il consigliere comunale leghista Emanuele Monti aveva sollevato alcune pesanti critiche all’amministrazione Galimberti. Il cuore centrale della sua accusa stava in questa frase: “A fronte del recente sopralluogo effettuato sul litorale lacustre nei comuni di Varese, alla Schiranna, e di Bodio Lomnago – aveva scritto in una nota Emanuele Monti – è evidente che la Giunta Galimberti si sia fatta trovare impreparata all’importantissimo appuntamento con la balneabilità del Lago”.

Un’impreparazione che il consigliere leghista specificava essere di carattere turistico/ricettivo ma con un particolare che ha fatto saltare sulla sedia il titolare di palazzo Estense: Monti, infatti, sulle rive del lago alla Schiranna ci era appena stato in virtù del suo ruolo di presidente della commissione consigliare Sanità di Regione Lombardia, accompagnato dal personale di ATS Insubria per effettuare i prelievi per le analisi dello stato delle acque.

Il sindaco di Varese Davide Galimberti non ha dunque esitato ad inviare una richiesta di chiarimento immediata a Regione Lombardia: “Monti asserisce una presunta inadeguatezza della Schiranna ad ospitare l’evento di domani e della successiva sperimentazione – ha scritto ai vertici regionali il sindaco di Varese -. Tali ipotesi necessitano una serie di approfondimenti in ragione del fatto che il consigliere Monti riveste un ruolo istituzionali di primissimo piano rispetto alla tutela della salute pubblica essendo Presidente della Commissione Sanità della Regione e pertanto i suoi dubbi devono essere attentamente valutati”. Il sindaco ha dunque avvertito che in mancanza di un chiarimento non avrebbe proceduto a firmare l’ordinanza.

“Consiglio caramente a Galimberti di fermarsi un attimo e leggere attentamente almeno i documenti che lo riguardano perché mai ho parlato di salubrità delle acque ne messo in discussione la questione – ha scritto Emanuele Monti in una nuova replica – ma ho chiesto un impegno immediato e tempestivo della sua Giunta per rilanciare dal punto di vista turistico, ricettivo, strutturale e del decoro urbano l’area della Schiranna che da domani ospiterà migliaia di turisti ogni giorno. Capisco che vuole spostare l’attenzione visto il degrado in cui versava l’area fino a pochi giorni fa”.

La risposta direttamente dalla Regione è arrivata via lettera protocollata dell’assessore Raffaele Cattaneo: “Per quanto attiene alla “presunta inadeguatezza della Schiranna ad ospitare l’evento di domani e della successiva sperimentazione”, poiché la decisione di individuare tale sito, quale sede della balneazione sperimentale e dell’evento di domani, è stata assunta e condivisa all’unanimità dal Comitato di coordinamento dell’AQST dopo attenta valutazione anche in ordine agli aspetti di idoneità, confermiamo che a nostro parere non sussistono motivi ostativi allo svolgimento dell’evento e all’avvio della balneazione sperimentale.”

Galimberti ha quindi concluso la vicenda firmando l’ordinanza.