Le fiamme devastano i campi a Gerenzano, il fuoco vicino ad un casolare con gli animali

Una vasto incendio ha colpito i campi e un casolare di una zona rurale appena fuori l’abitato di Gerenzano, in via Inglesina. Si tratta della zona vicina al centro sportivo comunale.

Le fiamme sembrerebbero essere partite da un giardino coltivato dove sorge anche un casolare ma sono ormai estese ai campi limitrofi. Ingente lo spiegamento di mezzi dei vigili del fuoco impegnati a circoscrivere l’estensione del fuoco e intervenire anche al casolare dove, secondo le prime informazioni , dovrebbero trovarsi alcuni animali, dei cani, due mucche e un asino, che sono riusciti a scappare. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici del Comune.

L’incendio, confermano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese, ha riguardato un campo di stoppie di granturco in un punto della campagna abbastanza a ridosso dalle abitazioni. Per questo sul posto sono state inviate squadre da Milano, Inveruno e Varese, per un totale di 20 unità ed è stata attivata la protezione civile.

Sul posto è presente anche una fattoria che non è stata interessata dalle fiamme ma circoscritta da un cordone di sicurezza realizzato dai vigili del fuoco per evitare l’estendersi delle fiamme. Nella zona si sta levando anche del vento che rende più difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme.