A Leggiuno delle cassette della posta per dialogare con i cittadini, l’iniziativa è della minoranza

Cassette nei principali esercizi pubblici, ma anche una casella di posta elettronica dedicata dove lasciare e inviare lettere e messaggi, incontri su zoom. Questo è quello che propone il consigliere di minoranza Stefano Introini ai cittadini per un confronto e un dialogo continuo su tanti temi che riguardano il paese. Spiega nel suo comunicato:

“Molte sono le questioni aperte a Leggiuno e tante le opportunità da cogliere per lo sviluppo del nostro territorio: la linea ferroviaria, recentemente potenziata con il programma Alptransit, dove i passeggeri si fermano a Leggiuno quando sarebbe possibile riattivare le stazioni esistenti fino a sesto Calende, il “treno blu del lago Maggiore”; Leggiuno, paese di Santa Caterina, ma sprovvisto di un negozio alimentari, del punto banca e desertificato nella rete commerciale naturale; il nostro territorio fa parte dal 2018 del MAB, del programma UNESCO sulla biosfera ma la cosa non è così nota e soprattutto non ci sono segnalazioni, cartelli o adeguata promozione; proporre la candidatura a sito UNESCO di Santa Caterina potrebbe accendere l’entusiasmo dello sviluppo così come la pronta realizzazione di una ciclabile dei laghi della quale da molto tempo si parla, Provincia di Varese sta completando il progetto ma sarebbe proprio il momento di proporlo al territorio per animare e sollecitare il recupero, la rigenerazione di Sasso Moro, Palladium e altri immobili da troppo tempo in decadenza. A lato, o se preferiamo sotto queste idee e progetti c’è la vita di tutti i giorni, i problemi con l’acquedotto, la fognatura, i buchi in qualche strada, il traffico estivo ad Arolo e Reno, i problemi del trasporto pubblico e scolastico.

A Leggiuno vogliamo collaborare ed essere attivi, fare il consigliere significa dare un fattivo contributo alla attività di governo: per confrontarsi e discuterne il consigliere Stefano Introini e il suo staff propone:

Una casella di posta elettronica: dilloallostefano@gmail.com

– Cassette nei principali esercizi pubblici ove lasciure lettere e messaggi

– incontri su ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87975830728?pwd=WnY0VVpsNEFxdnI1OVdiakMrS29OQT09

– incontri al gazebo previo organizzazione e comunicazione sul sito

https://www.leggiunoperillagomaggiore.it/