Luciano Landoni presenta il suo libro sulla Pomini Long Rolling Mills a Castellanza

Si intitola “Pomini Long Rolling Mills. Passato, presente e futuro, insieme coraggiosamente” ed è l’ultimo libro di Luciano Landoni che sarà presentato giovedì 14 luglio alle ore 21,00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza. L’iniziativa rientra nella rassegna castellanzese “Incontri d’autore” che fa parte de L’Estate in città 2022 organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

La conversazione avrà come protagonista Luciano Landoni. Presenta l’incontro Ernesto Bottone, CEO di Pomini Lrm. Passato, presente e futuro, insieme coraggiosamente parla di un esempio di grande rispetto per le radici profonde di una tradizione industriale storica e di formidabile coraggio nell’averla saputa opportunamente rivisitare e ripensare in rapporto alle imponenti trasformazioni che stanno caratterizzando lo scenario socio-economico di questo inizio di terzo millennio. Presente e passato si fondono nel racconto dell’impresa e dei suoi fondatori in un’incredibile continuità di intuizioni, intenti e innovazioni con uno sguardo al futuro.

Luciano Landoni giornalista specializzato nell’analisi delle tematiche socio-economiche. Dopo la Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico Economico), ha approfondito i suoi studi in campo economico e sociale, pubblicando numerosi saggi in materia. Ha ricoperto per diversi anni la funzione di Capo Ufficio Studi di una delle più importanti Associazioni territoriali di Confindustria. Dal 2005 al 2019 ha scritto di economia sulle pagine de l’Inform@zione e de l’Inform@zione-online.

Ha pubblicato una serie di libri incentrati sulle problematiche specifiche del “fare impresa” in Italia e diverse “biografie aziendali” nell’ambito della collana “Romanzi Industriali” – GMC Editore, “Mobilis in mobile – Mobile nell’elemento mobile, fare impresa nella società liquida”, 2017 e “Fatti male”, 2018 per TraccePerLaMeta.