Macchinario in fiamme a Cantello, rapido intervento dei vigili del fuoco

Fiamme a Cantello, in un’azienda agricola. Un macchinario ha preso fuoco nel pomeriggio di giovedì 28 luglio. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il sindaco Chiara Catella, avvertita da diversi cittadini dell’alta colonna di fumo che si è sprigionata dall’incendio.