Maggioni (Pd) dopo il consiglio comunale: “Minoranze in consiglio a Busto non sono supine”

La recente seduta del Consiglio Comunale ha visto l’approvazione di due mozioni presentate dall’opposizione: quella della promozione delle comunità energetiche e quella della programmazione dei “parcheggi rosa”.

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Maurizio Maggioni sottolinea: «Si tratta di un fatto positivo per la città, dato che l’intero Consiglio ha raccolto proposte e stimoli dei gruppi di minoranza. Non si è trattato del risultato di qualche recondita contrattazione: in Commissione e nelle precedenti discussioni questi temi sono stati oggetto di valutazioni attente e critiche e di successive modifiche ed integrazioni».

Gli altri argomenti all’odg della seduta erano del tutto “tecnici” «e – prosegue Maggioni – nessuna minoranza od opposizione li avrebbe mai accolti con voto contrario, salvo che fosse stata animata da una pregiudiziale ed incomprensibile volontà di contrapposizione. Non siamo una opposizione preconcetta e in tutti questi mesi siamo sempre stati propositivi anche (e mi verrebbe da dire, soprattutto) quando abbiamo raccolto la contrarietà del Sindaco e della maggioranza».

Maggioni si scaglia contro chi vuole far passare l’immagine di un’opposizione priva di mordente «è funzionale all’idea, caricaturale, e cara al centrodestra nostrano , secondo la quale il Sindaco e la Giunta sarebbero pragmatici e positivi e l’opposizione improduttiva ed “ideologica” oppure consenziente e supina».

Il Pd bustocco ci tiene a spiegare il modus operandi dell’opposizione e la totale chiusura della maggioranza: «Le minoranze nell’attuale Consiglio Comunale anche se con diverse identità, hanno affrontato concordemente problemi rilevanti (quartieri, raccolta rifiuti, osservatorio sulla qualità dell’aria) con mozioni e interpellanze, rispetto alle quali il Sindaco e la maggioranza hanno chiuso il dibattito in Consiglio con una sorta di pietra tombale, quasi avessero il timore di entrare specificamente nel merito di questi temi».

E quando queste minoranze hanno proposto apposite commissioni e procedure che fossero adeguate alle implicazioni cittadine della riforma sanitaria, delle nuove case della salute, del nuovo ospedale e dell’attuale servizio sanitario, «la risposta è stata negativa e non si sono aperti i complessi percorsi di analisi e di confronto che ogni giorno di più vediamo invece indispensabili. Le nostre proposte sono sempre state concrete, percorribili e indirizzate ad una trasformazione profonda dell’Amministrazione: su questa prospettiva abbiamo registrato reticenze e silenzi».

E conclude: «Il centrosinistra ha tanti problemi di carattere politico e di dimensione nazionale soprattutto in relazione alla difficoltà di mobilitare un elettorato sfiduciato verso tutte le istituzioni, ma non certo quello dello di misurarsi con l’attuale maggioranza ed il sindaco Antonelli».