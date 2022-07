Openjobmetis, seconda fase per gli abbonamenti: via alla vendita libera

Riapre da oggi (giovedì 14 luglio) la campagna abbonamenti “Restart together” della Pallacanestro Varese che ha vissuto un “prologo” la settimana scorsa con i primi tre giorni dedicati esclusivamente ai rinnovi dei vecchi abbonati. La novità di questa seconda fase è l’apertura anche a chi non era in possesso della tessera lo scorso anno: vendita libera quindi, con la speranza da parte del club di iniziare a “macinare” numeri anche a livello di nuovi abbonati.

La prima fase, quella dei “tre giorni”, ha avuto buoni riscontri: la società non ha fornito numeri ufficiali ma un conto “spannometrico” permette di ipotizzare che circa 700 tifosi (sui mille tesserati 2021-22) abbiano già rinnovato, e altri lo faranno da qui in avanti. Il regolamento prevede infatti che gli abbonati dello scorso anno mantengano la prelazione sul proprio posto così come le agevolazioni a livello di prezzo, e ciò varrà anche per la terza fase in programma a settembre.

Da oggi inoltre è possibile anche acquistare le tessere online al prezzo della vendita libera (più le commissioni del circuito Vivaticket al quale si appoggia Pallacanestro Varese): per usufruire di questa opzione ci si può collegare a questo link a partire dalle ore 16. In questo caso le tessere potranno essere ritirate nelle date di campagna abbonamenti oppure alla prima partita di campionato.

La seconda fase è articolata su sei giorni: al giovedì e al venerdì (14, 15, 21 e 22 luglio) lo sportello sarà aperto tra le 16 e le 20; al sabato (16 e 23 luglio) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il luogo dove sottoscrivere l’abbonamento resta il “Pallacanestro Varese Store”, ovvero il negozio posizionato all’ingresso dei parterre alla Enerxenia Arena.

TRUST, SGUARDO AI GIOVANI

Accanto alla campagna abbonamenti societaria, i tifosi troveranno la postazione del trust “Il basket siamo noi” che punta a ingrossare le proprie fila con la propria campagna di adesioni. L’associazione dei tifosi, che possiede anche il 5% delle quote societarie ha a sua volta posto l’attenzione sui giovani, seguendo quanto fatto dalla società, istituendo (accanto alle tessere Gold e Silver) la tessera “Green” in due versioni: quella under 30 (al costo di 50 euro) e quella under 18 (20 euro) che pur costando meno delle altre danno diritto a una serie di agevolazioni. L’intervista al presidente Umberto Argieri – che trovate in questo articolo – spiega alcuni dettagli e gli obiettivi del trust stesso.