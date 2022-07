Proseguono i lavori dei cantieri di ASST sette laghi

Ultimi ritocchi all’edificio di Via Campi Maggiori 23, ad Arcisate, per arrivare all’attivazione della Casa della Comunità di Arcisate, prevista entro il prossimo autunno. Entro il 31 luglio termineranno i lavori edili e impiantistici, coordinati dall’Ing. Martina Villa, in servizio nella struttura Tecnico Patrimoniale guidata dall’Ing. Roberto Guarnaschelli. A seguire gli interventi su arredi e attrezzature.

Parallelamente, stanno proseguendo anche i lavori sull’immobile di Varese, in Viale Monterosa, con l’obiettivo di trasferirvi, sempre nel prossimo autunno, la sede della Continuità Assistenziale e attivare gli altri servizi anche di questa Casa della Comunità. Entro il 31 dicembre, sarà completato il programma di attivazioni, con l’apertura della struttura di Laveno Mombello.

Per quanto riguarda le altre sedi del Polo Territoriale di ASST Sette Laghi, nei primi giorni di luglio sono stati contrattualizzati tutti gli interventi di progettazione per le restanti Case della Comunità e Ospedali di Comunità, con particolare riferimento alla Casa della Comunità di Azzate, per la quale è prevista la demolizione e ricostruzione con criteri nZEB e di elevata sostenibilità ambientale.

Sul fronte ospedaliero, invece, a Varese sono in corso la demolizione del Padiglione Dansi Boffi e l’allestimento del nuovo reparto di Anatomia Patologica al terzo piano del Day Center. Questi lavori sono propedeutici all’avvio dell’intervento di realizzazione del Day Center 2, avendo permesso, tra l’altro, di rimuovere e bonificare una cospicua quantità di coibentazioni in fibra d’amianto. I lavori di realizzazione di quest’ultimo edificio sono previsti per i primi di settembre. Sempre all’Ospedale di Circolo, entro settembre termineranno anche i lavori nella Medicina Legale, che permetteranno il trasferimento delle commissioni patenti e invalidità da Via Rossi.

All’Ospedale Del Ponte, al piano terra, proseguono i lavori di allestimento dei locali che accoglieranno gli ambulatori attualmente ospitati nel padiglione ottagono, la cui demolizione è prevista all’interno del progetto di completamento III Lotto.

Nel frattempo, sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori per i Pronto Soccorso di Luino, Varese, Cittiglio e per la Terapia Intensiva di Tradate, i cui lavori saranno programmati in funzione dell’evolversi della situazione pandemica. Entro il mese di settembre saranno aggiudicati i lavori di realizzazione del nuovo Blocco Operatorio di Tradate, con una tecnologia all’avanguardia che permetterà di ridurre al minimo l’impatto del cantiere sull’operatività del Presidio.