Quattro studentesse della Scuola Europea di Varese hanno ricevuto l’Albo d’Oro dell’AMOPA

Importante riconoscimento per le “eccellenze” della Scuola Europea. Quattro studentesse (Mara Deceuninck, Ilvana Markovic, Marija Bogucarska et Allegra Giorlando) sono state premiate dall’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA sezione italiana) per aver dimostrato passione, interesse, serietà nell’apprendimento e nell’utilizzo della lingua francese.

Una prestigiosa onorificenza, creata nel 1808 dall’imperatore Napoleone Bonaparte, per onorare i docenti e tutti coloro che hanno lavorato nel mondo della cultura.

Un grande merito per la provincia di Varese che vede la sua prima scuola partecipare all’Albo d’oro dell’AMOPA (associazione posta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica, del Ministero dell’Educazione nazionale, del Grand Chancelier de la Légion d’Honneur e riconosciuta di pubblica utilità nel 1968), nuove realtà che ne manterranno alto il prestigio nel territorio.

Le studentesse premiate hanno predisposto individualmente lavori multimediali, legati a tre assi di riferimento ovvero divertirsi, comunicare, condividere, per mettere in risalto diversi aspetti culturali che caratterizzano la lingua e la cultura francese.

Alla cerimonia erano presente Elizabeth MacDonald, Direttrice della Secondaria, Ida Rampolla del Tindaro, Ispettrice e Presidente di Amopa Italia, Lorenza Faro, Referente Amopa per la Regione Lombardia e Mélanie Benaouda, insegnante di francese.