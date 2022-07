Sulla provinciale a Cazzago Brabbia una perdita d’acqua segnalata otto giorni fa

Una perdita d’acqua sulla strada da 8 giorni esatti. Accade a Cazzago Brabbia: la segnalazione è stata fatta, ma i tecnici sono venuti solo per tracciare sull’asfalto dei segni blu, all’altezza della probabile rottura.

“Non so che dire – ci racconta un lettore – Passo da lì ogni mattina e vedere quella chiazza d’acqua mi fa arrabbiare parecchio. La perdita è sulla strada provinciale 36 a Cazzago, all’altezza del civico 30 di via Giovanni XXIII. Ho segnalato la perdita al numero di pronto intervento de Le Reti il 28 giugno sera. Sono venuti con lo spray blu a segnare il punto in cui c’è la perdita. Ma poi stop, spariti. E l’acqua continua ad uscire‘“.

In effetti, con l’emergenza idrica in atto e la richiesta dei comuni di risparmiare il più possibile l’acqua, una perdita così importante forse andrebbe riparata con una certa celerità.