Tre serate dedicate alle visite senologiche gratuite ad Albizzate

Tre appuntamenti per le visite senologiche gratuite ad Albizzate: il 13, 20 e 27 luglio al palazzo comunale di piazza IV novembre sono previsti tre momenti tutti dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione del cancro al seno per le donne albizzatesi. Gli orari previsti sono dalle 20 alle 22.45 e per prenotare la visita è necessario contattare il numero 3249564129 (lunedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17.30 fino ad esaurimento posti).

L’evento è organizzato con il patrocinio di C.a.o.s., Avis Aido Albizzate, Medici

con l’africa Cuamm, Asst Valle Olona e l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Albizzate.