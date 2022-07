Un ferito in un incidente auto moto a Saronno

Ennesimo incidente stradale nelle prime ore del mattino sulle strade del Varesotto: a rimanere a terra un centauro in uno schianto auto – moto a Saronno. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Giuseppe Frua.

Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca oltre ai carabinieri di Saronno. L’uomo, un 31enne, è stato soccorso in codice giallo e portato al pronto soccorso.