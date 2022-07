Urbani (Forza Italia): “Ospedale di Luino, è tempo di agire per la tutela di pazienti e personale”

«Le cronache stampa recenti e non solo, ci hanno ampiamente documentato in merito a disservizi e difficoltà ormai quotidiane che riguardano purtroppo il nostro ospedale di Luino, non ultima, in questi giorni di caldo anomalo, l’assenza di un adeguato impianto di climatizzazione».

Così il coordinatore cittadino di Forza Italia Luino Alfonso Urbani in merito alla difficile situazione in cui versa, da tempo e per molteplici ragioni, il nosocomio cittadino imprescindibile punto di primo soccorso per la città, le valli e per i numerosi turisti che affollano la città al confine con il Ticino.

«Il tempo degli annunci o dei tentativi di compensazione è finito: occorre agire subito senza indugio per ripristinare una situazione di civiltà! Si attivi un tavolo con tutti gli attori per risolvere in modo organico le complesse problematiche che attanagliano il nostro ospedale», chiosa.