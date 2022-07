Vento intenso e pioggia colpiscono Lavena Ponte Tresa

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in più punti nella zona di Lavena Ponte Tresa, al confine tra Varesotto e Canton Ticino, a causa di vento e pioggia che hanno sferzato la zona.

Quasi una piccola tromba d’aria, che è durata relativamente poco ma ha lasciato qualche strascico: i vigili del fuoco sono stati infatti impegnati tra mezzanotte e mezza e le 2 di notte, in un totale di sette interventi in zona, per tagliare piante pericolanti, rimuoverne altre cadute in strada, rimovere ostacoli sulla pubblica via e mettere in sicurezza alcuni impianti.

(Foto: temporali nella notte tra domenica e lunedì, ritratti da Valerio Franchi)

Nella vicina Cugliate-Fabiasco è stata rilevata una quantità di pioggia caduta di 18 mm.