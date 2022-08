A Sesto Calende arrivano i parcheggi rosa

(foto d’archivio)

Parcheggi rosa a Sesto Calende. Come già visto in diversi altri paesi del Varesotto, anche nella città sul Ticino alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini non inferiori ai due anni saranno riservati gli “stalli in rosa” dove poter lasciare la propria gratuitamente macchina durante le soste.

Per poter usufruire del parcheggio sarà necessario essere muniti del “permesso rosa” – rilasciato dal Comune dopo apposita da richiesta – che andrà esibito sopra il cruscotto anteriore dall’automobile. Una decina le strisce rosa a Sesto Calende, posizionate principalmente nei parcheggi delle principali strutture cittadine, come in via Mazzini, affacciata sul Municipio, passando naturalmente dalle scuole dell’infanzia ed elementari.

“Siamo soddisfatti che l’Amministrazione, grazie anche alla nostra proposta in consiglio comunale, abbia finalmente istituito i parcheggi rosa – commenta il gruppo all’opposizione Sesto2030 -. Per il momento saranno ubicati nelle vicinanze delle scuole per l’infanzia e le scuole primarie. Speriamo che questi spazi possano nel tempo estendersi a tutto il territorio cittadino“.