Anche i ragazzi del Piccolo Principe di Busto Arsizio a Gardaland con Otb Foundation

Diventa una tradizione la visita a Gardaland dei ragazzi delle associazioni sostenute da OTB Foundation: per il terzo anno consecutivo, infatti, viene confermata la collaborazione tra il Parco divertimenti e la Fondazione che permette a tanti giovani che vivono in condizioni disagiate di trascorrere una giornata di svago tra attrazioni e spettacoli. Tra loro quest’anno ci sono anche i ragazzi ospiti della onlus Piccolo Principe di Busto Arsizio.

L’iniziativa – nata grazie all’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione, con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa – è sostenuta da Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity di Merlin Entertainments nata per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà esperienze magiche e momenti di serenità.

Saranno 131 i ragazzi che nei prossimi giorni visiteranno il Parco: nella giornata di oggi (martedì) 32 tra ragazzi e ragazze di Vicenza 4Children e 17 ragazzi ucraini sostenuti da OTB Foundation hanno visitato il Parco, avendo l’occasione di provare alcune delle attrazioni più belle: dall’imperdibile Fuga da Atlantide fra splash rinfrescanti fino all’intramontabile Giostra Cavalli. Da domani invece con Villaggio SOS di Vicenza e Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (VA) altri 82 bambini e adolescenti vivranno la loro giornata a Gardaland.

Momento clou delle giornate nel Parco è sempre l’incontro con Prezzemolo; oggi l’amata mascotte del Parco ha condiviso il messaggio di pace dei ragazzi che indossavano tutti delle t-shirt giallo-blu con i colori della bandiera Ucraina, in occasione anche del Giorno dell’indipendenza del paese che ricorre proprio oggi.

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, inoltre, OTB Foundation ha accolto e trovato alloggio a oltre 440 rifugiati, di cui il 63% sono minori per i ¾ sotto i 10 anni.

“La giornata a Gardaland rappresenta per i nostri ragazzi un appuntamento molto atteso, una giornata di svago in cui permettersi di essere solo bambini o ragazzi, senza pensare ai propri problemi” ha commentato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “Siamo quindi molto felici di poter ripetere l’iniziativa e ringrazio davvero di cuore Gardaland e Melissa per l’ospitalità”

“Gardaland desidera offrire esperienze memorabili ai suoi ospiti, che cosa c’è di più bello che offrire a ragazzi meno fortunati una giornata di divertimento presso il nostro Parco? Per noi è una grande gioia” ha affermato Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland.