Apertura straordinaria per il Museo d’Arte Religiosa di Oleggio

Il Museo d’Arte Religiosa di Oleggio sarà aperto straordinariamente sabato 10 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.00.

I Musei e le realtà culturali del Novarese, nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 settembre, in collaborazione con la Provincia di Novara, ente promotore dell’iniziativa, esporranno al pubblico le loro collezioni di calchi e gessi, al fine di renderli visibili al pubblico.

Questo evento nasce a seguito del ritrovamento di alcuni calchi in gesso opera del pittore Poletti, che verranno esposti per l’occasione a Palazzo Natta, sede della Provincia di Novara. Il Museo d’Arte Religiosa aprirà straordinariamente sabato 10 settembre, data anche della tradizionale Fiera Agricola oleggese, durante l’evento, grazie al prestito e alla collaborazione con il Museo Civico di Oleggio, sarà possibile ammirare la statua in gesso di Mons. Verjus, il cui originale in bronzo è conservato presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.