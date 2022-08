Cecchetti (Lega): “I governi del Pd hanno distrutto la sanità territoriale”

Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Fabrizio Cecchetti risponde alle recenti dichiarazioni sulla sanità territoriale di Silvia Roggiani, candidata del Pd in Lombardia.

«Ma basta con la disinformazione del PD che vuole condurre questa campagna elettorale solo travisando la realtà – si legge nella nota del coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier -. Dal 2011 al 2021 tutti i loro Governi a trazione PD, tutti i loro premier Letta, Renzi, Gentiloni e il loro Conte giallorosso, hanno tagliato 36 miliardi di fondi alla sanità pubblica lombarda e adesso la Roggiani a Milano si inventa che la destra “vuole sacrificare la sanità territoriale”? Forse la Roggiani o ignora o non ricorda che se adesso la Lombardia si trova ad avere meno medici di base rispetto alle altre Regioni – ne ha 61 ogni 100mila abitanti, rispetto ai 74 del Lazio e agli 80 della Puglia – è per conseguenza degli insensati tagli da 36 miliardi al sistema sanitario lombardo decisi dai Governo del PD, di cui 8,4 miliardi da parte del solo governo di Enrico Letta. Si informi la Roggiani prima di fare certe affermazioni».