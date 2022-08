Centrodestra Unito a Castellanza: “Urgono una nuova organizzazione della Polizia Locale e la figura del vigile di quartiere”

«Nei giorni scorsi i cittadini castellanzesi hanno segnalato una serie numerosa ed articolata di furti in casa, ed anche per strada. Non si tratta di casi isolati, ma di azioni ripetute con frequenza giornaliera, anzi, nella stessa giornata si è assistito a più di un evento criminoso».

Inizia così una denuncia del Centrodestra Unito di Castellanza per ricordare come il territorio abbia bisogno di maggior attenzione in tema di sicurezza.

«Il comune di Castellanza – prosegue la nota- dopo le dimissioni del consigliere con delega alla sicurezza Giuliano Vialetto, non ha nominato più nessuno a ricoprire questo ruolo. Già aver pensato che la sicurezza non fosse un argomento “degno” di uno specifico assessorato assegnando una delega al consigliere che già fu assessore alla sicurezza, era stato un segnale di disattenzione a questo tema».

«L’assenza di un presidio del territorio inizia a farsi sentire, ma sino ad oggi dall’amministrazione Cerini non arrivano risposte – la denuncia del centrodestra – . In campagna elettorale, la maggioranza aveva annunciato con grande enfasi il rafforzamento del corpo di Polizia Municipale, con l’ingresso di nuovi agenti che avrebbero dovuto garantire un migliore presidio del territorio. Ma una volta vinte le elezioni, nulla è successo».

L’opposizione del centrodestra ricorda, da parte sua, che era stato proposto, insieme al rafforzamento della videosorveglianza, «anche l’istituzione del vigile di quartiere, iniziativa inserita nel nostro programma. Purtroppo, avevamo previsto la deriva che sarebbe seguita se non vi fosse stata maggiore attenzione al tema della sicurezza, con un incremento dei delitti. La presenza sul territorio è una misura indispensabile e non più procrastinabile: senza agenti vicini alla cittadinanza cresce il senso di insicurezza e paura, soprattutto per le persone fragili».

«Il tempo delle promesse è passato – la conclusione del documento -, ora serve che l’Amministrazione proceda con una nuova organizzazione della Polizia Locale e istituisca la figura del vigile di quartiere e provveda al rafforzamento della videosorveglianza cittadina. Ora è tempo di agire».