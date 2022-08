Cinghiali al Sacro Monte di Varese. “Non è giusto prenderli a sassate”

I cinghiali ormai sono ovunque e causano molti danni, soprattutto alle colture agricole. All’inizio della semina per il mais i contadini della provincia di Varese hanno dovuto riseminare più volte i campi devastati da questi ungulati. Non stupisce dunque vederli razzolare tranquillamente al Sacro Monte alla ricerca di cibo. Mercoledì sera, come testimonia il video di un nostro lettore, erano sotto la terrazza del Mosé, erano presenti alcuni esemplari adulti con al seguito dei piccoli. Alcune persone presenti hanno iniziato a prenderli a sassate per metterli in fuga.

Il lettore, che ha assistito a quanto accaduto, ha fatto questa riflessione: «Un incivile ha preso a sassate deliberatamente dei cinghiali appena sotto la terrazza del Mosè. Non credo sia questo il modo di comportarsi a fronte di un problema del genere. Io provvederò a denunciare agli enti preposti il soggetto in questione. Penso sarebbe corretto pubblicare questi video per disincentivare comportamenti del genere, in un luogo simbolo di Varese e la cui tutela e rispetto é interesse di tutta la collettività».