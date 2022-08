Cloud, cybersecurity, transizione digitale: tre webinar per conoscerli meglio

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Varese propone alle imprese della provincia un ciclo di webinar su argomenti che vanno dal Cloud alla Cybersecurity e la Transizione Green e Digitale.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 8 settembre alle 10, offrirà un focus sulle caratteristiche dei servizi di “Cloud”: classificazione, caratteristiche, benefici, business model e modelli contrattuali ma anche i rischi e le skill necessarie per adottarli in azienda.

A seguire, martedì 13, alla stessa ora, si parlerà di “Cybersecurity”, affrontando temi quali la vulnerabilità e le minacce presenti nelle soluzioni web, le buone e le cattive pratiche, l’analisi dei rischi e i modelli per gestirli, con le soluzioni tecnologiche disponibili e gli investimenti economici richiesti.

L’ultimo webinar è invece previsto per giovedì 15, sempre dalle 10 alle 13, dove l’attenzione verterà sulla “Transizione Green e Digitale”: sarà l’occasione per illustrare i principi di un’economia sostenibile, con un approfondimento sul contributo del digitale alla transizione green, sui vantaggi ma anche le criticità da affrontare da parte delle imprese e la presentazione di alcune case history italiane ed estere.

La partecipazione a tutti questi appuntamenti è gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “Eventi”.