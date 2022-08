Continua la pulizia dell’Acquanegra a Travedona Monate

L’Amministrazione comunale e la Protezione Civile di Travedona Monate hanno fissato per domenica 4 settembre una seconda giornata dedicata alla pulizia del letto dell’Acquanegra: il fiume (noto agli abitanti del paese anche come “roggia”) che attraversa il centro per poi proseguire fino ad immettersi nel Lago Maggiore. Si comincerà alle 8 del mattino e si procederà fino alle 12.

L’invito a partecipare all’iniziativa è rivolto a tutti i cittadini, ma per garantire migliore organizzazione e sicurezza è necessario iscriversi entro giovedì 1 settembre con una telefonata all’ufficio tecnico al numero 0332787630.

Domenica 31 luglio il sindaco di Travedona Monate Laura Bussolotti, il vice sindaco Stefano Giuliani e i volontari della Protezione Civile avevano già ripulito la parte del letto del torrente che affianca via Cavour. Il 4 settembre sarà invece il turno del tratto situato in zona Mulini.