Controlli sui negozi etnici a Varese, chiuso minimarket in viale Medaglie d’Oro

Nella mattina di mercoledì 17 agosto la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato di Varese, insieme ad agenti della Squadra Volanti, della Polizia Locale di Varese e di personale specializzato dell’ATS Insubria, ha attuato una serie di controlli per la verifica del rispetto delle normative attinenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salubrità dei generi alimentari venduti da parte degli esercizi pubblici.

Come già nei giorni scorsi, l’attività – disposta dal Vicario del Questore, Carlo Mazza – è stata orientata in particolare agli esercizi “etnici”, gestiti da stranieri o comunque caratterizzati.

È stata disposta l’immediata chiusura di un minimarket di via Medaglie D’oro per il mancato rispetto di numerose disposizioni della normativa amministrativa di settore, antincendio e igienico sanitaria ed elevate sanzioni per un totale che supera le 6.000 euro.

Nel corso dell’ispezione, nel retro del negozio sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, una cella frigorifera adibita a deposito di scaffali e diversi altri oggetti che sono stati rimossi per motivi igienico sanitari.

In collaborazione con il personale tecnico di ATS Insubria è stata, inoltre, rilevata la presenza di circa 120 kg di pesce, carne, spezie e alimenti etnici in cattivo stato di conservazione e oltre la data di scadenza.

I controlli di mercoledì hanno riguardato anche alcuni distributori automatici di bevande della zona – spesso causa di assembramenti e schiamazzi di giovani durante le ore notturne – per i quali sono in corso accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto della normativa di settore.