Dalla barca tutta varesina alla Coupe de la Jeunesse parte l’idea del Varese Lake Rowing

È terminato da pochi giorni il grande appuntamento di canottaggio sul lago di Varese, la manifestazione che per la prima volta in assoluto ha unito i mondiali Under19 e Under23 creando così un evento unico nel suo genere per organizzazione e numeri.

La scia positiva per l’ottimo risultato ottenuto dall’organizzazione è ancora vibrante nel mondo remiero, che a livello giovanile si appresta a un altro importante weekend di gara con la Coupe de la Jeunesse, nella località spagnola di Castelo de Mino, in Galizia, dal 5 al 7 agosto.

Tra le formazioni convocate ci sarà una barca tutta varesina, l’otto femminile sarà composto da cinque atlete della Canottieri Gavirate e quattro della Canottieri Varese: Elisa Marcon, Anita Zasio, Arianna Zonda, Asia Bertolotti, Federica Thomazetto da Gavirate, Gaia Bulgheroni, Greta Bulgheroni, Julia Intraina e la timoniera Margherita Fanchi da Varese.

Questa convocazione ha fatto accendere una lampadina al presidente gaviratese Giorgio Ongania: «Intrecciare lo sport con il turismo, componendo una barca vincente che va in giro per il mondo e che veicola tramite il canottaggio il turismo sul lago di Varese».

«Quando mi sono incontrato con il presidente della Canottieri Varese Mauro Morello a fine anno – spiega Ongania -, abbiamo pensato a tante cose, tra le altre che una barca importante tutta varesotta che partecipi a grandi eventi in tutto il Mondo con il marchio “Lago di Varese” ben visibile per attrarre visibilità. L’idea quindi è quella del progetto Varese Lake Rowing, dall’attività remiera ai visitatori sul nostro territorio promuovendo la nostra attività di eccellenza. Come società sportive possiamo mettere a disposizione gli elementi, poi però serva tutto il resto per promuoverlo. Mi rivolgo in particolare a Camera di Commercio e a Varese Sport Commission, con i quali abbiamo già scambiato qualche parola, sperando che questo progetto possa andare in porto».