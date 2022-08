Frane in val di Fassa, isolati i ragazzi in vacanza con il collegio Rotondi di Gorla Minore

Il maltempo ha colpito nella serata di venerdì 5 diverse aree delle Alpi, in particolare in Trentino e in Valle d’Aosta. In Val di Fassa un centinaio di persone sono state allontanate da alberghi e case per una serie di smottamenti e frane causati da forti piogge a Vigo di Fassa e Campestrin. Nelle località colpite sono in azione le squadre della Protezione civile.

Tra loro, anche un gruppo di ragazzi del varesotto, coinvolti nel maltempo mentre erano in una vacanza organizzata: si tratta dei ragazzi del Soggiorno Dolomiti Campestrin del Collegio Rotondi di Gorla Minore, che però stanno tutti bene.

La rassicurazione in serata con un messaggio social di don Andrea Cattaneo: «Volevo aggiornarvi che stiamo tutti bene – scrive il sacerdote – Il Soggiorno Dolomiti Campestrin in Val di Fassa è attualmente isolato da due smottamenti, uno a Fontanazzo e uno a Mazzin. L’acqua ha raggiunto la zona della cappella, prontamente aspirata dalle pompe dei vigili del fuoco che ringraziamo per il prezioso aiuto».

In Valle d’Aosta la situazione più critica riguarda la Valpelline, dove da ieri i comuni di Oyace e Bionaz non sono raggiungibili in auto a causa di frane e colate di fango sulla carreggiata. La situazione dovrebbe risolversi nella giornata di sabato.

In Val di Fleres, sul confine del Brennero, una grossa colata di fango causata da un violento temporale è arrivata fino al villaggio di Sant’Antonio, creando danni a diverse abitazioni.

Le immagini in pagina sono riprese dal messaggio sulla pagina Facebook di don Andrea Cattaneo