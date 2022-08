Fulmine Marcell Jacobs: è oro nei 100 metri agli Europei

Favoloso oro di Marcell Jacobs ai campionati europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. Il campione olimpico di Tokyo, dopo una stagione complicata da infortuni e problemi fisici di varia natura, si è ritrovato sulla pista dell’Olympiastadion dove ha colto il titolo continentale. (foto Colombo/Fidal)

Ottimo anche il tempo del 27enne delle Fiamme Oro: Jacobs ha corso in 9.95 eguagliando il record dei campionati, un crono che gli ha consentito di battere i due britannici Hughes (9.99) e Azu (10.13). Ottavo l’altro azzurro in finale, il comasco Chituru Ali che aveva centrato il personale in “semi” in 10.12 ma non è riuscito a ripetersi nella gara per le medaglie. Buona notizia comunque in chiave staffetta.

Jacobs – che ai recenti mondiali di Eugene si era dovuto ritirare per infortunio dopo le batterie – a Monaco ha convinto fin dalla semifinale, dominata in 10 secondi netti con tanto di frenata negli ultimi metri. In finale il campione di Desenzano del Garda si è presentato con un’ampia fasciatura di nastro su un polpaccio (una lieve contrattura nel provare i blocchi in riscaldamento) ma ha ugualmente dominato la corsa, guadagnando un buon vantaggio a metà prova e resistendo senza apparente fatica al tentativo di rimonta di Hugues.

Oltre all’oro di Jacobs, l’Italia ha incassato oggi due ottimi bronzi: in mattinata il bergamasco Matteo Giupponi era stato terzo nella 35 chilometri di marcia mentre in serata invece Yeman Crippa aveva ottenuto lo stesso risultato nei 5.000 vinti dal forte norvegese Ingebrigtsen.

Gli azzurri hanno “incassato” anche la qualificazione in finale di Gimbo Tamberi e Marco Frassinotti nell’alto, il record nazionale di Dario Dester nel decathlon e la finale dei 100 femminili di Zaynab Dosso, settima in 11.37.