A fuoco un campo tra le case di Gazzada Schianno

Incendio a Gazzada Schianno nel primo pomeriggio del 6 agosto. Le fiamme si sono estese in un attimo, e un vasto prato collocato tra le abitazioni di una via laterale a via Italo Cremona a Gazzada è andato a fuoco.

In breve le fiamme si sono estese su diverse centinaia di metri quadrati, intaccando anche il giardino di una abitazione prospiciente: proprio qui è andata completamente in fiamme una rimessa in legno all’interno della proprietà.

Il fuoco si è diffuso molto velocemente e ad accorgersene per prima è stata una coppia di anziani che vive nei pressi: sono stati loro a lanciare l’allarme e ad intervenire per provare a limitare i danni.

Sul posto stanno operando diversi mezzi dei vigili del fuoco. Le proprietà private circostanti sono già state messe in sicurezza, gli operatori ora si stanno occupando di spegnere l’incendio nel campo, che al momento continua a bruciare.