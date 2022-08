I giovani democratici di Gavirate condannano “l’uso elettorale di Giorgia Meloni dell’immagine di uno stupro”

I giovani democratici di Gavirate condannano l’utilizzo dell’immagine di uno stupro utilizzato dai social di Giorgia Meloni per la campagna elettorale. «Riteniamo veramente vergognoso il cinismo utilizzato da Giorgia Meloni – commenta il gruppo dei giovani democratici gaviratesi – Mettere in rete il video di una donna vittima di violenza ai soli fini di campagna elettorale è al quanto ignobile. Sicuramente non è questa l’Italia che vogliamo!

La destra, in particolare Giorgia Meloni e il suo partito, hanno dato aria alla loro parte più patetica e vergognosa. Etichettare, ogniqualvolta possibile, lo “stupratore” uguale a “richiedente asilo” evidenzia la poca serietà politica, sociale e umana. Non pensavamo che si potesse cadere così in basso!

Soprattutto perché voler distorcere la realtà, facendo credere ai propri elettori che la violenza sulle donne sia diretta conseguenza dell’immigrazione è aberrante, disgustoso».

Il segretario cittadino Pierluigi Lucchina dice: «Utilizzare il dolore di una donna, vittima di violenza, per scopo esclusivamente elettorale, lo ritengo un atto ignobile e vergognoso, oltretutto rischia di mettere a repentaglio tutto il percorso, il progresso, fatto fino ad aggi, per l’educazione e sensibilizzazione al tema. Il 25 settembre si andrà a votare, spero che i cittadini si ricordino di questo schifo e riflettano su chi vogliono al governo».

«La violenza sulle donne – prosegue la nota – si combatte e si deve combattere con l’esempio e l’educazione, con l’attenzione di tutti verso diritti umani, con una forte sensibilizzazione della società e soprattutto delle nuove generazioni. Perché la fine della violenza contro le donne non è una cosa che riguarda solo le donne, ma è affare di tutti.

L’indecoroso post pubblicato da Meloni non fa altro che alimentare i sentimenti di odio e razzismo, quali purtroppo, circolano ancora nella nostra società. Se è questo il metodo di campagna elettorale della destra, stanno veramente sbagliando binario ed abbassando la loro credibilità. Crediamo vivamente che l’Italia si meriti di meglio: un’Italia che si rispecchia nei valori, nei diritti, nell’inclusività e nell’unità».