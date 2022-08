Grande appuntamento da Agricola con VareseOrchidea 2022

Dal 9 all’11 settembre il garden in via Pisna ospiterà la XV edizione della mostra mercato in collaborazione con ALAO

L’orchidea è senza dubbio il fiore che più racchiude in sé tutti gli elementi tipici della bellezza: il fascino, il mistero, l’insolenza e l’eleganza. Da fiore proibito a elemento di design, le orchidee ammaliano e stupiscono intere generazioni di appassionati di botanica. A loro è dedicata la 15° edizione di Varese Orchidea organizzata da Agricola Home & Garden insieme ad ALAO (Associazione lombarda amatori di orchidee) con il patrocinio di Camera di Commercio Varese, Provincia di Varese e Comune di Varese, che si terrà dal 9 all’11 settembre in Agricola, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato. L’ingresso è libero.

L’esposizione internazionale di orchidee, giunta alla sua 15° edizione, da molti anni ospita espositori stranieri, eccellenze locali e testimoni di diverse generazioni come il varesino Gioele Porrini e la sua Varesina Orchidee o Giancarlo Pozzi, il “guru” dell’Orchideria di Morosolo che colleziona (e coltiva) orchidee botaniche da quasi cinquant’anni.

Grandi allestimenti scenografici che riproducono angoli di foreste tropicali o pareti verticali ricche di mistero e vegetazione lussureggiante, terrarium giganti a forma di globo che custodiscono piccole orchidee coloratissime e delicate e molto altro ancora, perché Varese Orchidea non è soltanto un evento per contemplare la seducente bellezza delle orchidee, ma è soprattutto un’occasione per imparare a conoscere e a prendersi cura di questi fiori così amati e ricercati.

Il Tema di Varese Orchidea 2022

GLI INSETTI IMPOLLINATORI

Siamo sempre attratti dalle bellissime fioriture delle orchidee, sentiamo di doverle proteggere nel loro habitat, ma spesso dimentichiamo un aspetto molto affascinante: l’indissolubile legame che intercorre tra orchidee e animali.

Le orchidee interagiscono soprattutto con gli insetti e usano svariate tecniche per attrarli, sono maestre di inganno e mimetismo. Alcune specie mimano le sembianze dell’insetto femmina, altre emettono sostanze simili ai feromoni, in certi casi attuano un’affascinante simbiosi che vede gli pseudobulbi divenire formicai. Le Epipactis producono addirittura sostanze alcoliche per ubriacare le vespe!

Tutti conosciamo la storia di Darwin e dell’Angraecum sesquipedale, dalla cui osservazione egli prese spunto per rafforzare le idee che sono alla base della sua teoria della coevoluzione. Questa orchidea endemica del Madagascar produce grandi fiori a stella, dotati di uno sperone di lunghezza sorprendente (25-30 cm), sul cui fondo viene accumulato il nettare. Il fiore profuma soprattutto di notte, pertanto Darwin dedusse che dovesse esistere una falena dotata di una spiritromba sufficientemente lunga da raggiungere il nettare. Molti anni più tardi, dopo la morte di Darwin, venne scoperta in Madagascar una farfalla notturna che possedeva le caratteristiche dedotte da Darwin, la falena venne chiamata Xanthopan morganii praedicta, il cui epiteto è un tributo all’intuizione del biologo e naturalista inglese.

La sopravvivenza delle orchidee è strettamente legata agli insetti impollinatori, la cui presenza è peraltro indice della salute dell’ambiente. Molte orchidee vengono impollinate solo da alcune specie di insetti, alcune da una singola specie, con la conseguenza che, se quell’insetto scompare, l’orchidea non può riprodursi e si estingue.

Ecco svelato quello che sarà il filo conduttore di Varese Orchidea 2022.

Non potete perdervi questa storica mostra!

Gli espositori

Orchideria di Morosolo di Giancarlo Pozzi – Via Preja 6, 21020 Casciago (VA) – Italia

Varesina Orchidee di Gioele Porrini – Via Spalato 1, 21100 Varese (VA) – Italia

Florovivaistica Il Sughereto Via del Sughereto 58036 – Roccastrada (Gr)

Agricola Home&Garden Via Pisna 1, Varese (VA) – sito internet

Orchis Mundi – Il Mondo delle Orchidee Frazione Schievenin, 74 32030 Quero (BL)

Giulio Celandroni Orchidee – Via Statale Abetone, 61 56017 San Giuliano Terme (PI

Lo Scrigno di Nebbia – Via Padre Lorgna, 22 54012 Barbarasco (MS)

Lifestyle Home Decor – Diano Marina VASI ORCHITOP e substrato COLOMI

Evoplant – Via delle Colmate 46/A – 50054 Fucecchio (FI) accessori e substrati di coltivazione

Orquideas KATIA – Vereda Santa Helena, sector La Fe, El Retiro, Antioquia, Colombia

La mostra mercato di orchidee anche quest’anno vedrà un fitto calendario di incontri pratici, teorici, creativi e… di performance!

Il Giudizio presente all’Evento

A Varese Orchidea si terrà anche la parte di valutazione delle piante esposte: il Giudizio.

La mostra delle piante dei soci, dei venditori e della collezione Alao, saranno oggetto di valutazione e speriamo, di molti premi.

Varese Orchidea è principalmente una mostra dove saranno esposte le migliori piante in fiore del momento.

Alejandro Capriles, già giudice dell’American Orchid Society, coordinatore del Sistema di Giudizio della Società Felsinea di Orchidofilia APS, con la sua squadra, tornerà per giudicare le piante in mostra e assegnare i premi previsti dal sistema di Giudizio SFO.

Ma vediamo nel dettaglio il programma Varese Orchidea 2022.

VENERDÌ 09

Apertura Mostra Mercato h. 9.00

15:00 – Corso base: Le Orchidee da serra fredda – con Francesca Castiglione

17:00 – Orchidee una Medicina per l’Anima – con Giancarlo Pozzi

SABATO 10

10:00 – Principi di fertilizzazione delle orchidee – con Marco Zuccolo

12:00 – Corso base – Coltivare le orchidee in casa – con Francesca Castiglione

15:00 – I substrati inerti nella coltivazione di orchidee – con il prof. Simone Tumiati

17:00 – Rivelazione dei Giudizi – con il coordinatore del Sistema di Giudizio SFO APS Alejandro Capriles

DOMENICA 11

10:00 – Dall’impollinazione al deflask, passando per la semina – con Tiziana Martini

12:00 – Coltivare Orchidee con luce artificiale – con Marco Zuccolo

15:00 – Il Progetto LifeOrchids e i Custodi di Orchidee – con i referenti del progetto

17:00 – Corso pratico: Il rinvaso delle orchidee – con Francesca Castiglione

ore 19 chiusura evento

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link

Presenti sempre: