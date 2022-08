Interpretando suoni e luoghi: a Laveno Mombello per godersi il Chiaro di luna

Sabato 13 agosto alle ore 18.30 nuovo appuntamento per la rassegna curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese

Sabato 13 agosto alle ore 18.30 nuovo appuntamento per la rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese. Presso il Comune di Laveno Mombello, nella frazione di Ceresolo, sulle rive del lago Maggiore nell’incantevole cornice della piccola chiesa di s. Defendente, in via s. Defendente, si terrà il concerto “Da Beethoven a Gershwin”. Interpreti i giovani talenti del pianoforte che hanno partecipato alla Masterclass organizzata dall’Associazione Pianofriends con il M°Vincenzo Balzani, che aprirà il concerto con la sua partecipazione straordinaria, eseguendo la Sonata Op.27 No.2 “Chiaro di Luna” L. V. Beethoven.

Il concerto proseguirà con brani di Liszt, F. Chopin, A. Scriabin G. Gershwin, eseguiti dagli allievi Gabriele Rizzo, Xing Chang, Claudia Vento, Giacomo Corbetta e Massimo Urban La chiesa di san Defendente è il più antico luogo di culto del comune, citato già in un documento del 846. Il corpo centrale è di impianto arcaico con facciata a capanna, navata unica e arco trionfale a divisione del presbiterio e il campanile romanico risale al XI secolo.

Nel catino absidale sono conservati affreschi del ‘500, l’antico edificio romanico è stato profondamente trasformato. Un’occasione imperdibile per visitare un luogo nascosto ai percorsi abituali, arricchito dalle pagine di grandi compositori eseguire da giovani talenti.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, info via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi.

