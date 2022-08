La Locale trova due bambini a casa da soli. Denunciata la mamma per abbandono di minore

Aveva lasciato i figli di 8 e 11 anni a casa della sorella, in quel momento assente e si era poi allontanata per svolgere alcune commissioni. Proprio quel giorno però la Polizia locale si è presentata nell’abitazione dove i due bambini stavano aspettando il ritorno della madre, per svolgere un accertamento anagrafico.

Così una cinquantenne residente a Saronno è stata denunciata per abbandono di minore. Il fatto risale allo scorso 18 luglio ed è avvenuto nel quartiere di Cascina Colombara. Accertato l’abbandono dei due minori, gli agenti hanno subito contattato la donna, che è poi tornata indietro a prendere i figli.

Il reato in questione è disciplinato dall’articolo 591 del codice penale ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.