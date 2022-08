LA MONDAY LESSON DI ARNA: DEDICATO A TE

Piccola variazione sul tema per la rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza.

Poche settimane fa abbiamo raccontato la sua scelta di lasciare il lavoro per ispirare le persone a perseguire i propri sogni e per creare la sua sfida sportiva tra 4 anni:la gara Badwater Ultramarathon, una competizione sportiva che si svolge in California su un percorso di 135 miglia (circa 217 km).

Oggi è lo stesso Andrea a raccontarci come vanno le cose, cercando di applicare le lezioni che fino ad oggi ha condiviso con tutti noi perché predicare bene è importante ma è fondamentale razzolare benissimo

È proprio vero che se stai viaggiando verso il tuo sogno, quel sogno, quello vero che senti battere nel tuo cuore e ti procura quell’emozione nello stomaco, devi preparati ad affrontare una strada ricca di tranelli, ostacoli, lacrime, oscurità che creano dubbi, incertezze, perdita di fede nel sogno e in te stesso!

L’entusiasmo iniziale, la determinazione, i tuoi sacrifici vengono messi a dura prova perché il tuo sogno vuole forgiare il tuo spirito e vedere cosa sei disposto a fare.

“La stessa acqua bollente che ammorbidisce la patata, indurisce l’uovo, quindi è tutta questione di che pasta sei fatto e non delle difficoltà che sei chiamato a superare”.

Due mesi fa ho mollato tutto per il mio sogno, ma pronti via mi sono ritrovato subito con le spalle al muro. Dico sempre che la vita non ti dà quel che vuoi, ma che ti regala ciò che ti serve e inoltre che per insegnare basta sapere, ma che per educare bisogna essere: quindi posso affermare che il mio sogno mi ha regalato questo momento difficile per imparare ad essere quello che voglio trasmettere e seminare.

La delusione, lo sconforto e lo tsunami di pensieri che mi ha travolto nel momento in cui sono crollato nell’oblio è stato “doloroso”, ma il tempo, la consapevolezza e l’equilibrio nell’affrontare questa situazione mi ha fatto veramente capire quanto l’inizio difficile di questa mia “nuova” vita sia una benedizione, perché mi sta facendo conoscere me stesso, le mie debolezze e mi sta indicando il percorso per fortificarmi, per migliorarmi e per capire come e su che cosa devo lavorare!

Ho scoperto la forza di dire stop davanti ad un infortunio serio senza farmi ammaliare da un obiettivo intermedio per raggiungere una vanagloria effimera a discapito del grande sogno. Ho scoperto che il buio iniziale è la base per far splendere l’arcobaleno futuro. Ho scoperto che la delusione arriva quando non sei consapevole della dura strada che devi affrontare verso la vittoria: e poi ti chiedo e mi chiedo quale sia veramente la vera vittoria? Forse dire proprio stop! Ho scoperto la felicità degli ostacoli perché ti permettono di capire su cosa devi impegnarti e allenarti per prevenire eventuali problemi.

E poi… La forza del team sportivo ! Nel mio caso grandi professionisti, ma ancor prima uomini speciali come Angelini, Pellegrini, Cigni, Antonello, Filipas.

E poi il team invisibile, i miei veri mentori, composto da quelle persone che che mi fanno vedere in modo costruttivo il bicchiere mezzo vuoto e in modo equilibrato il bicchiere mezzo pieno e che riescono a farmi vedere anche oltre il bicchiere!

E voglio ringraziare tutti quegli sponsor e quelle istituzioni che sono saliti a bordo di questo folle progetto con destinazione “cambiamo il mondo” che sono al mio fianco soprattutto in questi momenti più complicati.

L’inizio non è stato da favola, ma sono sicuro e convinto che tutto questo ha e avrà il suo perché e che lo scoprirò lungo il mio pellegrinare seminando strada facendo, perché non conta la meta ma conta il viaggio!

Continua a Sognare!

Il sogno continua!!

Questo articolo è dedicato a te, si proprio a te che stai passando il tuo momento felice difficile! A te che lotti con coraggio! A te che fai di tutto per il tuo sogno! A te che hai conosciuto il trionfo e oggi che le cose vanno “male” sai di aver osato! A te che non avrai mai un posto accanto alle anime mediocri, quelle anime che non conoscono né vittoria, né sconfitta!

Questa monday lesson è dedicato a te e al tuo sogno!

Continua a sognare.

Andrea Arnaboldi