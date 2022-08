Le mollette del bucato in mostra a Maccagno

Anche un oggetto così semplice come una molletta può diventare un’opera d’arte. L’inseparabile amica del bucato dopo ogni lavatrice sarà infatti la protagonista della mostra dell’artista Andrea Polenghi a Cadero, a Maccagno con Pino e Veddasca. Intitolata l’AMOlletta, l’esposizione si potrà visitare gratuitamente da sabato 27 agosto (l’inaugurazione sarà alle 17, seguita alle 19 dal concerto Irlanda Lombardia di Renato Ornaghi) a domenica 25 settembre.

La mostra di Andrea Polenghi nasce da un’idea giocosa nata per caso durante la pandemia. «Ritirando il bucato, non essendo molto pratico, alcune mollette mi sono cadute in cortile – racconta l’artista -. Sceso per recuperarle, le ho trovate rotte, o meglio, divise dalla molla che tiene insieme i due componenti. Dovevo ricomporle e, proprio facendo questa operazione, mi sono accorto di come erano fatte e di quanto geniale fosse l’idea che ha generato questo piccolo capolavoro ingegneristico, pur nella sua apparente banalità. Osservandole con attenzione, ho notato che la parte sagomata, quella che serve ad affrancare l’indumento alla corda, avrebbe potuto avere una forma diversa, purché speculare. Subendo la negatività del periodo CoVid, con tutte le incertezze di salute ad esso legate, la molletta mi ricordava la sensazione di sentirmi appeso ad un filo. Altra caratteristica fondamentale che ho trovato nella molletta è la possibilità di apertura e chiusura, fortemente assimilabili al desiderio di apertura delle attività e porre fine alle chiusure pressoché totali. Mi è così nata la voglia di giocare con nuove forme e mi sono lasciato ispirare da eventi della quotidianità che ho voluto raccontare accompagnandoli con un testo che doveva necessariamente essere conosciuto(frasi fatte, modi di dire, detti latini etc. etc.) nel quale intervenire cambiando una parola od una lettera, originando una sorta di calembour».

L’AMOlletta è organizzata dalla Pro Loco di Maccagno in collaborazione con Taxus – Micro Museo Cadero, Bridge of the Artists e Fondazione Leonardo da Vinci.