Una nuova ala per la Pro Patria: dalla Juve arriva Clemente Perotti

Una nuova ala destra per la Pro Patria, un nuovo colpo in arrivo in prestito dalla Juventus dopo Mattia Del Favero. Comunicate ieri le nuove amichevoli della squadra di Busto Arsizio, con due partite in tre giorni, il ds Sandro Turotti continua a puntellare la squadra che (verosimilmente) il prossimo settembre scenderà in campo per il campionato di Serie C.

A “pestare la linea” della fascia destra sarà Clemente Perotti, giovane esterno classe 2003, ingaggiato quest’estate (a luglio, ndr) dai bianconeri di Montero dopo una buona stagione in eccellenza con la maglia del Chisola, conclusasi con la promozione in Serie D.

Cresciuto nelle giovanili del Torino ricoprendo le posizioni avanzate del rettangolo di gioco, la visione sotto porta di “Meme” Perotti sarà un aspetto importante per la stagione dei bustocchi. La scorsa stagione, in quella posizione di campo, la Pro Patria ha infatti potuto contare sui numeri del “viola” Nicolò Pierozzi (classe 2001), oggi in prestito in B alla Reggina, autore di 8 gol e 4 assist che l’hanno coronato tra i migliori (se non il) dei tigrotti.

Il comunicato ufficiale del club