Nuove asfaltature a Varese in via dei Boderi e via Magenta

Sono in corso i lavori di fresatura e asfaltatura in via dei Boderi e in via Magenta, che era stata interessata da un lavoro per la riqualificazione delle tubature dell’acqua. Nei prossimi giorni le due vie saranno a traffico alternato per consentire lo svolgimento delle opere.

«Dopo i lavori di asfaltatura di via Manin che stanno proseguendo in questi giorni, anche via dei Boderi e via Magenta, importante area di transito all’ingresso della città, sono al centro di un intervento di asfaltatura – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – Un processo di riqualificazione della città che proseguirà anche nei prossimi mesi».

«L’intervento in via dei Boderi è un’opera fortemente richiesta dai varesini e in particolare da chi vive nel quartiere di Capolago», aggiunge il consigliere Alessandro Pepe.