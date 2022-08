I partiti di sinistra-sinistra che tentano di candidarsi alle elezioni

È un’ultima settimana impegnativa, per i partiti della sinistra-sinistra che non sono rappresentati in Parlamento e che quindi, per partecipare alle elezioni del 25 settembre 2022, devono raccogliere quasi 40mila firme.

Per comparire sulle schede elettorali, un partito deve avere un suo esponente già eletto alla Camera o al Senato oppure deve far parte di una coalizione con un partito già presente. Una casistica però che non vale per tutti. Tra le forze che vogliono presentarsi ad esempio ci sono i partiti della sinistra estranea (se non ostile) al Pd: da un lato la neocostituita alleanza di Unione Popolare, dall’altra l’esperimento già avviato da tempo del neonato Partito Comunista Italiano.

Dopo una prima serie di momenti di raccolta, anche questa settimana i partiti della sinistra hanno previsto altre date, in vista della scadenza del 21-22 agosto.

Partiamo da Unione Popolare, l’alleanza – guidata da Luigi De Magistris – che ha riunito il Partito della Rifondazione Comunista (che con 31 anni di età è, insieme alla Lega, uno dei più storici in Italia), il movimento di Potere al Popolo e le parlamentari di ManifestA, ex grilline fuoriuscite da diverso tempo dal Movimento.

A Varese Unione Popolare ha previsto una raccolta di firme oggi 16 agosto, dalle 9:30 alle 18:00, sempre nella sede dell’associazione Un’Altra Storia (Via Francesco del Cairo,34).

Altre raccolte sono previste in queste localià: -COMO: 16 e 17 agosto dalle 8.30 alle 13:00 c/o Sede Prc Via Lissi 8 -MILANO: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 c/o la Sede regionale Prc di Via Vallarsa, 2 -BRUGHERIO (MB) 16 Agosto dalle 10:00 alle 12 c/o Sede Casa del Popolo -ERBA (CO): 17 agosto dalle 8:00 alle 12:00 Corso 25 Aprile (parcheggio Banca Intesa) – 18 agosto dalle 8:00 alle 12:00 Piazza mercato -TORRE BOLDONE (BG): Tutte le sere dalle 18:00 c/o La Festa in Rosso di Rifondazione Comunista -BORGO DI TERZO (BG): 16 agosto dalle 10:00 alle 12:00 c/o Sede Prc (Via Rivolta, 2).

L’altra forza della sinistra mobilitata è il Partito Comunista Italiano, piccola formazione che riprende il nome e il simbolo del partito scomparso nel 1991.

Il PCI ha previsto una nuova serie di momenti di raccolta firme: a Varese il 17 agosto in Piazza Podestà dalle ore 09,00 alle ore 19,00, il 18 in Piazza XX Settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

A Gallarate oggi, 16 agosti, dalle 21 alla Cuac di Arnate in via Torino 64, con un bis anche mercoledì 17 sera.