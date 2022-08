Pedaggi gratuiti ai caselli autostradali di Sesto Calende e Castelletto Ticino durante la chiusura del Ponte

Una notizia importante per la viabilità del Basso Verbano: durante il periodo di chiusura totale del Ponte di Ferro il pedaggio autostradale trai i caselli di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino sarà gratuito.

Una “battaglia” che era stata annunciata tempo fa, fin dallo scorso dicembre, quando per la prima volta si parlava di chiusura totale del ponte e che grazie agli sforzi dei due Comuni e alla collaborazione di tutti gli interessati ha portato a una soluzione che sicuramente verrà in contro ai tanti pendolari della grande comunità sul Lago Maggiore e Fiume Ticino, acque che separano il territorio in due regioni diverse, ma non per queste disunite nei molteplici scambi quotidiani.

“Nello stesso periodo – dal 29 agosto al 19 settembre – verrà garantito – aggiunge il Comune di Castelletto sopra il Ticino – il servizio barca gratuito nelle fasce orarie più frequentate dagli studenti e lavoratori”.

