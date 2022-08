Scontro tra un’auto e una moto a Varese, grave 35enne

Incidente stradale nella serata di sabato (13 agosto) in Via Carnia, a Varese, intorno alle 20. Un’auto ed una moto si sono scontrate, ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto, 35 anni, che ha riportato diverse ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso (quello di massima urgenza), i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di rito. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso dell’Ospedale di Circolo a Varese. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.