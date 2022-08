Scritte sui muri della chiesetta di San Matteo a Malnate, la rabbia del sindaco: “Vergognoso”

Una segnalazione da parte di un cittadino: scritte e imbrattamenti sulle mura e nelle vicinanze della Chiesetta di San Matteo a Malnate, uno dei monumenti storici più importanti della città.

Il sindaco Irene Bellifemine ha raccolto l’invito del cittadino di trovare il colpevole e si è sfogata con un post sui social.

«Sono indignata e veramente arrabbiata!

È vergognoso che si vandalizzi il monumento storico più importante di Malnate.

Io ho abitato vicinissimo alla chiesa di San Matteo e ci andavo tutti i giorni, come tutti i malnatesi ne sono molto affezionata.

Se chi ha fatto questo gesto avesse letto o fatto ricerche su questa chiesa, su questo luogo (come ho fatto io e molti malnatesi) non avrebbe neanche minimamente osato imbrattare e danneggiare ma al contrario ne avrebbe cura.

Chiederò ai vigili di verificare le immagini delle videocamere della zona per individuare i colpevoli.

No !

Non va bene per niente …e non andrà bene fino a quando regnerà la maleducazione!

Occhi aperti e denunciate!».