Sul lago di Varese Cenci (M5S) chiede riconoscimento bipartizan a Cattaneo

I dati verranno pubblicati nei prossimi giorni, ma l’assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia ha già reso noto come gli stessi confermino un andamento positivo della stagione balneare sul lago di Varese. Roberto Cenci, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle ed esperto ambientale, è fra gli artefici della riapertura del lago alla balneazione: «La conferma arrivata oggi sul rispetto dei parametri, durante il periodo di sperimentazione, è ulteriore motivo di soddisfazione sia personale che per tutto il gruppo del Movimento Cinque Stelle in provincia di Varese e in Consiglio regionale. Insieme a Regione Lombardia e all’assessore Cattaneo, che ho già avuto modo di ringraziare, abbiamo restituito alla città il suo lago e credo non possa esserci soddisfazione più grande per un portavoce».

Cenci non nasconde il fatto che avrebbe apprezzato anche qualche riconoscimento bipartizan. «Mi farebbe piacere – conclude l’esponente del M5S – che ogni tanto anche l’assessore ricordasse pubblicamente il lavoro che abbiamo portato avanti insieme, nel definire le operazioni attraverso le quali si è arrivati al risanamento. Questa non è la vittoria di un partito o di questo o quell’altro politico, ma dell’ambiente e della buona amministrazione per i cittadini della provincia di Varese».