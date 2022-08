Il tour “Spid in ogni dove” fa tappa a Olgiate Olona

Una giornata per capire come usare al meglio lo Spid: l’appuntamento è per sabato 17 settembre a Olgiate Olona (presso la sede di Digital Sherpa in via Monte Grappa 11, dalle 9 alle 13) ed è organizzato dalla associazione no-profit “MigliorAttivaMente”.

L’iniziativa itinerante ha come obiettivo principale l’attivazione facilitata e gratuita dell’identità digitale per cittadini, nell’ottica di orientare nella dimensione digitale coloro che ne potrebbero rimanere esclusi. Per prenotarsi è sufficiente scrivere una mail a info@migliorattivamente.org: al momento della risposta sarà fissato un appuntamento con la richiesta di alcuni dati per pre-inserire la richiesta di chi vuole accedere allo SPID.

“Lo Spid – ricordano gli organizzatori – può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni italiani o dotati di permesso di soggiorno residenti in Italia o all’estero. Lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale composta da credenziali (nome utente e password)”.

Per richiedere lo Spid sono necessari un documento italiano di identità valido (carta di identità, passaporto, patente), la tessera sanitaria, il numero di telefono cellulare, un indirizzo e-mail. Questo strumento si può utilizzare per accedere a servizi online quali anagrafe, fatturazione elettronica, servizi Inps, fascicolo sanitario elettronico, visure, controllo e consultazione dati e molti altri.