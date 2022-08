Transizione digitale: dal ministero 78 mila euro per portare Mornago nel “cloud“

Un Comune sempre più digitale e al servizio dei cittadini. È quello che potrà diventare Mornago grazie a un altro finanziamento ottenuto attraverso i bandi del Pnrr, messo a disposizione dal governo e finanziato con fondi dell’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation per la Pubblica amministrazione digitale. Con la pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo da parte del ministero della transizione digitale è stato attribuito un contributo per il Comune di Mornago pari a € 77.897,00.

Con il conferimento dei contributi di questo bando, l’ente locale punta all’abilitazione e alla facilitazione di migrazione al cloud, così da garantire servizi affidabili e sicuri con quanto definito all’interno della Strategia Cloud Italia.

«Questo fondo ha lo scopo di aiutare i Comuni a rendere più efficienti i servizi digitali– dice l’assessore Simona Romano – darà la possibilità di continuare il processo di digitalizzazione del nostro Comune giá intrapreso negli scorsi anni con l’attivazione della app comunale o il canale Facebook».

«Fra gli esempi – spiega l’assessore Massimiliano Gusella– spiccano quelli per il rilascio dei certificati anagrafici online, per il pagamento attraverso il portale PagoPA, iscrizione ai servizi del bus o per la mensa scolastica».

«Il passaggio a una maggior digitalizzazione dei servizi – afferma il sindaco Davide Tamborini – potrà portare benefici e una miglior efficienza ai cittadini, con la la possibilità di utilizzare la tecnologia per diminuire tempi di attesa e accedere ai servizi senza muoversi dalla propria abitazione».

«Un’ulteriore opportunità colta dall’amministrazione di Viviamo Mornago che è risultata aggiudicataria dei fondi statali, risultando tra i primi 1373 comuni italiani su 7904 finanziati. Ma le novità non finiscono qui, siamo in attesa di pubblicazione degli assegnatari dei fondi per attivare altri servizi digitali, per i quali abbiamo partecipato ad altri bandi PNNR. Ci sentiamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto da una piccola realtà come la nostra che dimostra ancora una volta l’abilità di monitorare e tempestivamente partecipare ai bandi per l’attribuzione delle risorse messe a disposizione con l’intento di migliorare la vita e i servizi alla popolazione mornaghese», conclude il sindaco Davide Tamborini.