Vandalismi e cattiva gestione, chiuso il parco “Isola verde” di Castiglione Olona

Chiuso a Castiglione Olona il parco pubblico “Isola verde” di via Gramsci, un’area attrezzata di proprietà comunale che dal 2017 è affidata in gestione e dove sono stati realizzati un chiosco e alcune strutture per i ragazzi.

Galleria fotografica Vandalismi al parco “Isola verde” di Castiglione Olona 4 di 6

La decisione, ufficializzata da un’ordinanza firmata dal sindaco Giancarlo Frigeri, è stata presa dopo una serie di vandalismi che hanno provocato danni alle strutture, tali da causare pericolo per la pubblica incolumità.

«Siamo stati costretti a chiudere l’accesso al parchetto perché oggetto di ripetuti vandalismi e in generale di un maltrattamento di tutta l’area, che risulta inoltre gestita in modo non adeguato – spiega il sindaco – Vista la situazione abbiamo ritenuto che sarebbe stato pericoloso lasciarlo così. Saranno fatti lavori di sistemazione e manutenzione e sarà fatto un nuovo bando per la concessione della gestione. Purtroppo non riusciremo a fare tutto entro fine agosto ma per i primi di settembre contiamo di poterlo riaprire in sicurezza e con una gestione un po’ più presente».

Fino alla nuova riapertura sono dunque vietati l’accesso, il passaggio e l’utilizzo del parco.

Qui il testo dell’ordinanza