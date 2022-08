A Varese Fratelli D’Italia presenta i suoi candidati

Piazza Podestà ha ospitato nella mattinata di oggi, domenica 28 agosto, il gazebo di Fratelli D’Italia, che con l’occasione ha presentato ufficialmente i propri candidati: Francesca Caruso, candidata al Senato, e Andrea Mascaretti, al secondo posto nel listino proporzionale della Camera dei deputati.

“Sono con Fratelli D’Italia fin dall’inizio – racconta Francesca Caruso, vice coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia e Assessore alla sicurezza a Gallarate – questa è la mia terza candidatura a livello nazionale. Finalmente agli italiani è stato restituito il diritto e la dignità di andare al voto. Ci sono numerosi motivi che potrei elencare per i quali gli italiani dovrebbero dare a noi la loro fiducia, ma quello principale è la coerenza. Lo abbiamo dimostrato, in tutti questi anni, rinunciando a privilegi di poltrone e ministeri per il privilegio della credibilità. Abbiamo un’idea e continueremo a portarla avanti. Una volta che saremo al governo, se ci daranno la fiducia, avremo anche più strumenti per mantenere le promesse fatte”.

Un programma, quello di FdI, che promuove legalità, aiuto per chi non può lavorare, aiuto alle famiglie in difficoltà, controllo dell’immigrazione: “Parliamo di sicurezza a trecentosessanta gradi – conclude Caruso – in particolare questo punto mi sta particolarmente a cuore poiché a livello territoriale è da sette anni che porto avanti il lavoro di questa mia delega con grande dedizione e onore”.

Il secondo candidato presente a Varese questa mattina è Andrea Mascaretti. Oltre ventun anni di esperienza come amministratore locale, imprenditore e manager, Assessore alle politiche del lavoro con Letizia Moratti e tra gli ideatori dell’Expo di Milano: “La mia giunta è quella che ha immaginato l’esposizione universale quando in Italia in pochi sapevano cosa fosse. E questo è stato l’esempio perfetto di come un’amministrazione locale possa generare richiesta e lavoro per tutto il territorio nazionale. Varese soprattutto fu centrale nell’operazione Expo, uno dei suoi cuori pulsanti. Per questo ritengo che il nostro punto di partenza deve essere questo: nei nostri punti c’è quello di rilanciare l’economia italiana, sostenendo le imprese riducendo le tasse e la burocrazia e intervenendo su quello che il governo in carica non è stato capace di fare, ovvero mantenere basso o ad un livello accettabile il costo dell’energia”.

Una visione del Paese diametralmente opposta a quella della sinistra “gli altri ragionano per bonus, vogliono un’Italia che non funziona e di volta in volta fa regali di stato a delle categorie per avere il consenso elettorale, ma non si ragiona così. Bisogna pensare a rilanciare l’economia, con determinazione e competenza, serietà e coerenza, che a noi di certo non mancano”.