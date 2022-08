A Vedano Olona l’accesso a Internet è gratuito

Nel Comune di Vedano Olona dal 9 agosto scorso è attiva una estesa rete di Wi-Fi pubblico gratuito basato su protocollo WiFi4EU e finanziato dalla Commissione Europea che permette ai cittadini di accedere, tramite dispositivo mobile, alla rete internet a banda larga in alcune aree selezionate del territorio cittadino. (nella foto Villa Fara Forni)

CHE COS’È IL PROTOCOLLO WiFi4EU

Con la sigla WiFi4EU si fa riferimento al programma pluriennale di sovvenzioni per rendere disponibili impianti di connettività Wi-Fi gratuita nei comuni di tutta l’Unione Europea. Questi contributi coprono sino al 100% delle infrastrutture necessarie mentre la connettività è a carico dei comuni, con l’obiettivo di offrire ai cittadini accesso alla rete internet gratuito di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, biblioteche, centri sportivi e così via. Il Comune di Vedano nel dicembre del 2019 ha partecipato alla Call europea per il progetto WiFi4EU aggiudicandosi un voucher di 15.000 euro per la realizzazione di una decina di hotspot Wi-Fi gratuiti e aperti al pubblico.

LE AREE DOVE IL SEGNALE È GIÀ ACCESSIBILE

Il segnale WIFI4EU risulta già attivo e pienamente accessibile nelle seguenti aree: Piazzale Municipio

Piazzetta della Pace

Piazza San Rocco

Piazzale Donatori del Sangue (zona mercato)

Parco Spech (area giochi)

Villa Fara Forni (Biblioteca e Aula Studio)

Parco Fara Forni

Centro Sportivo Mario Porta (2 access point esterni e uno interno nella palestra)

Istituto Nostra Famiglia (parco) e, se l’iniziativa come ci si augura avrà successo, potranno essere coperte in futuro anche altre aree.

Appositi cartelli con lo stemma del Comune di Vedano Olona e l’indicazione “WiFi4EU” saranno posizionati nei luoghi cittadini coperti dal segnale.

«Grazie a questo finanziamento Vedano Olona diventa sempre più “smart” e il collegamento alla rete Wi- Fi pubblica e gratuita renderà ancora più semplice l’accesso ai servizi digitali che anche il Comune sta già mettendo a disposizione» commenta Andrea Calò, consigliere delegato all’Innovazione. Infatti basta attivare il Wi-Fi sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, notebook etc.) e selezionare tra le reti disponibili visualizzate quella con nome “WiFi4EU” e si è subito connessi, senza particolari formalità come da disposizioni della Commissione Europea.

«Un doveroso ringraziamento agli uffici del nostro Comune che hanno collaborato con il consigliere Pino Santacroce a questa iniziativa, in particolare alla Simona Pradella della Segreteria» conclude soddisfatto il sindaco Cristiano Citterio.