I voti di Varese-Legnano: difese solide, portieri attenti

È il Varese a fare festa dopo aver avuto la meglio nei calci di rigore sul Legnano al “Franco Ossola” dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari che hanno fatto vedere due squadre solide in difese. Pochi altri gli spunti di una partita che è stato un antipasto del campionato – che inizierà settimana prossima 4 settembre – ma che per il caldo e le poche

LE PAGELLE DEL VARESE

MOLERI 6,5: Attento in uscita bassa, un’indecisione in uscita all’ultimo istante di partita ma decisiva la parata ai rigori

MAPELLI 6,5: Riprende come l’anno scorso: deciso e sempre determinato

MONTICONE 6,5: Cervello difensivo, para di testa su Rocco nel primo tempo

PARPINEL 6: Benino, ma anche un’imperfezione che poteva costare caro

Goffi 6: Poche giocate, tanta corsa per aiutare la squadra. Va a segno dal dischetto

FOSCHIANI 6: Nel primo tempo non sempre sul pezzo, meglio nella ripresa dove spinge anche bene ma non trova la porta

GAZO 6,5: Tanta grinta in mezzo al campo per respingere le velleità lilla

Cappai 6: Pochi istanti in campo, ma dal dischetto non tradisce

DISABATO 6,5: Qualche errore di impostazione nel primo tempo, nella ripresa sbaglia poco e corre per due

PIRACCINI 6: Buona prestazione, gli manca un po’ di lucidità negli assist

Premoli 6: Dentro con la giusta determinazione, segna il sesto e decisivo calcio di rigore

TRUOSOLO 6: Esordio al “Franco Ossola” positivo, soprattutto per grinta e faccia tosta

PASTORE 6: Tanta caparbietà, poca lucidità. Deve limitare il nervosismo, soprattutto nei confronti dell’arbitro

Boni6: Un paio di giocate importanti in difesa nel finale

FERRARIO 6: Non fa molto ma la sua presenza si fa sentire

LE PAGELLE DEL LEGNANO

RAVARELLI 6,5: Sul tiro di Gazo non si fa sorprendere e anche in uscita è sempre preciso

BARBUI 6: Non sempre costante, ma fa una gara onesta

ARPINO 6,5: Califfo in difesa contro due avversari tosti e rompiscatole come Ferrario e Pastore. Non a caso finisce nel mirino del pubblico biancorosso

COSENTINO 6: Come il compagno di reparto non concede praticamente nulla. Suo però l’errore decisivo dal dischetto

LOSIO 6: Un buon primo tempo, un paio di buchi nella ripresa

MYRTOLLARI 6: In campo all’ultimo al posto dell’infortunato Donnarumma, gioca una gara di fisico e forza

VERNOCCHI 6,5: In regia è sempre preciso e anche fisicamente fa la sua parte

M. KONE 6: A intermittenza, ma quando si accende mette in difficoltà gli avversari, soprattutto quando può andare in velocità

Banfi 6: Non ha grandi chance ma ci mette grinta. Peccato per un mancino in corsa che prende quota

ROCCO 6: Giocate di classe ma anche qualche lancio di troppo impreciso, soprattutto sulle palle ferme

O. KONE 6,5: Nel secondo tempo mette sempre in allarme i biancorossi

ROMANO 6: Riferimento in attacco, gioca una gara a servizio della squadra