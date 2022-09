Addio ad Angelo Baldioli: “Un grande luinese tanto riservato quanto generoso con tutti”

(A cura di Alessandro Franzetti)

Con la scomparsa di Angelo Baldioli Luino perde un grande esponente di quella imprenditoria illuminata che ha fatto la nostra storia recente. La ditta Baldioli è stata fondamentale per i collegamenti di Luino con i comuni limitrofi e sappiamo che senza collegamenti viari non vi può essere uno stabile sviluppo economico e sociale.

Conobbi Angelo tanti anni fa e ci siamo incontrati ogni domenica alla santa messa delle 12 in Chiesa Prepositurale. Accompagnato dalla moglie Anna ha sempre avuto un sorriso per me e per chiunque incontrasse. Con lui ci siamo anche confrontati sul futuro della nostra amata Luino. Era una persona fine, sempre garbata, un vero galantuomo d’altri tempi. Luino deve moltissimo alla sua visione di grande imprenditore e illuminato uomo d’azienda. Era un cattolico autentico e testimone buono di vita cristiana. La sua numerosa famiglia è una delle famiglie che non è esagerato definire tra quelle che hanno fatto la storia del nostro territorio. Suo padre Attilio fu grandissimo aviatore al pari del vate Gabriele D’Annunzio e di Francesco Baracca e fu banchiere, industriale e sindaco di Agra. Il figlio Alberto che è un mio carissimo amico è stato un brillante consigliere comunale nel secondo mandato Pellicini.

E in famiglia non possiamo dimenticare il compianto monsignor Angelo Pedroni, arcivescovo e nunzio apostolico della Comunità Europea scomparso nel 1992 e che è stato ricordato recentemente in una bellissima funzione dal prevosto emerito di Luino don Giovanni Montorfano. Il cavaliere Angelo è stata una grande persona che non poteva che nascere in una famiglia bellissima.

Ricorderemo sempre la sua classe e il suo essere un grande luinese tanto riservato quanto generoso con tutti.