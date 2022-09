Luino dice addio al cavaliere Angelo Baldioli: “L’uomo che collegò le valli alla città”

Luino dice addio al cavaliere Angelo Baldioli, scomparso questa mattina all’età di 91 anni.

Angelo Baldioli è un nome storico nell’imprenditoria luinese, in particolare nel mondo dei trasporti. A partire dal 1921 con la sua azienda “Attilio Baldioli spa” – gestita con i fratelli Antonio e Luigi Carlo – garantì per anni e anni i collegamenti autobus tra le valli e Luino. Una Luino che oggi lo ricorda con commozione, tanto affetto e stima.

Uomo gentile, elegante con una grande spirito solidaristico: «Quando ricoprì il ruolo di Presidente del Lions Club, a cui era associato già dal 1970, fu promotore di diverse importanti iniziative, tra le quali la donazione di un’auto per la scuola guida dedicata ai disabili. Allora era una novità e il tema della disabilità spesso era trattato come un tabù. Angelo fu pioniere dell’attenzione alle fragilità e in particolare al mondo della disabilità. E’ stato un modello per tanti di noi che dopo di lui si sono impegnati del Lions Club – racconta Pierfrancesco Buchi, presidente del Lions Club di Luino –. Siamo vicini ad Anna e alla famiglia del caro Angelo Baldioli. Luino perde un pezzo di storia, legato al mondo dell’imprenditoria, fortemente radicato nel nostro territorio. Lo ricordo con particolare affetto essendo stato molto amico di mio nonno Francesco Nastro e avendo condiviso proprio con lui e con altri imprenditori illuminati della nostra zona la passione per il lavoro, l’attenzione ai propri collaboratori e alla nostra cultura locale. Era profondamente legato ai valori lionistici».

A ricordarlo come un grande esempio di lionismo, anche Alberto Frigerio, primo vice governatore del distretto Lions 108ib1: «È una grande perdita per tutti noi. Era una persona sempre gentile, mai sopra le righe. Ha vissuto così intensamente la nostra realtà da riuscire a raggiungere le massime cariche nel nostro distretto. Lo ricorderò sempre con molto affetto».

«Tutta l’amministrazione comunale è vicina alla famiglia di Angelo, uomo da sempre presente e impegnato nella realtà luinese» conclude il primo cittadino Enrico Bianchi.

I funerali si terranno venerdì 9 settembre alle ore 11:00 alla Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.