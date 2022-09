Al Battistero di Velate l’incontro con Pietro Berra tra viaggi e parole

Incastonato nella mostra “Conversations with Emotional Journeys” di Jack Braglia in corso al Battistero di Velate, sabato 24 settembre 2022 alle ore 16.00 nell’antico oratorio, all’interno delle installazioni di arte contemporanea, si terrà l’evento “Viaggi & parole”, una conversazione con Pietro Berra.

Il poeta e giornalista comasco è autore di numerosi libri sul rapporto che lega l’Uomo alla Natura, e di progetti letterari tra i quali la pubblicazione del diario di viaggio di Mary Shelley in Italia (1840) e la Lake Como Poetry Way, dove il territorio si racconta attraverso gli scrittori e i poeti che l’hanno vissuto. Con l’associazione Sentiero dei Sogni Berra, promuove le Passeggiate Creative sul Lago di Como, e non solo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: per riservare il proprio, scrivere a battisterodivelate@gmail.com.